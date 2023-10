Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer für „Monarch: Leggacy of Monster“

Wer noch kein Apple TV+ abonniert hat, sollte dies demnächst nachholen. Es starten einige spannende Highlights, zu denen auf jeden Fall auch die neuen Serie über Godzilla zählen dürfte. Apple TV+ hat nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Trailer ist nun verfügbar

Seitdem die Riesenechse erstmals 1954 über die Bildschirme flimmerte, wuchs die Fangemeinde immer weiter an. Nach rund 36 Filmen hat sich Apple TV+ nun für eine anspruchsvolle Serienadaption entschieden – es sollen insgesamt drei Zeitebenen abgehandelt werden. Ob das gelingt, ist ungewiss. Der Streamingdienst hat aber nun den offiziellen Trailer bereitgestellt, wodurch sich ein Ersteindruck gewinnen lässt:

Mit Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett und Elisa Lasowski konnte man einen beeindruckenden Cast gewinnen. Die Serie wird am am 17. November mit den ersten beiden Folgen exklusiv auf Apple TV+ debütieren, die restlichen acht Episoden werden wöchentlich bis zum 12. Januar 2024 ausgestrahlt – über die Weihnachtsfeiertag gibt es hier also einen Break.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

