Apple TV+ zeigt Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker” ab Anfang April

Apple TV+ verfügt nicht nur über spannende und interessante Serien, auch bei den Dokus gibt es echte Highlights. Und Anfang April kommt eine neue Dokumentation hinzu, die zumindest in Deutschland für Interesse sorgen dürfte.

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker”

Die Rede ist von der Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker” über Boris Becker. Man kann sagen, dass sein Leben höchst abwechslungsreich verlaufen ist. Der absolute Tiefpunkt dürfte dabei die Verurteilung bezüglich der Insolvenzverschleppung in England gewesen sein. Die Dokumentation beleuchtet auch diesen Abschnitt in Beckers Leben, dabei kommen ehemalige Rivalen und Weggefährten zu Wort.

Ausstrahlung ab dem 07. April

Die Dokumentation wird exklusiv über Apple TV+ zu sehen sein. Termin für die Ausstrahlung ist dabei der 07. April, also das Wochenende zu Ostern. Der verlinkte Trailer ist auf jeden Fall interessant und für den Tennissport war er zusammen mit Steffi Graf der Auslöser für einen echten Tennisboom in Deutschland.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

