Exklusiv: Readly mit 6.000 internationalen Zeitungen & Magazinen heute 1 Monat für 0,99 Euro

Etliche Printmagazine und Zeitungen gibt es inzwischen auch als Digitalversion. Oftmals muss man aber eine Mitgliedschaft oder ein Abo abschließen, um diese lesen zu können. Die Leseratten unter euch wissen, dass das schnell ins Geld gehen kann. Bei Readly, der Lese-Flatrate mit über 6.000 verfügbaren Titeln, sieht die Sache anders aus. Über unseren Exklusiv-Link könnt ihr auf das gesamte Readly-Angebot zugreifen und zahlt lediglich 0,99 Euro – ganz ohne Bindung!

Bei Readly kann man von einem wahren All-in-One-Dienst für Vielleser sprechen. Mit der beliebten Flatrate könnt ihr in der Readly-App tausende von Magazinen lesen – begonnen bei Technikausgaben wie CHIP über Sportmagazine wie Men’s Health bis hin zu zahlreichen Special-Interest-Themen. Auch Zeitschriften und lokale sowie internationale Zeitungen findet ihr bei Readly: Neben der BILD, WELT oder NZZ lest ihr zum Beispiel auch The Guardian oder The Independent.

Für alle Apfelpage-Leser, die Readly noch nicht kennen, haben wir etwas ganz Besonderes: Ihr könnt die umfassende Lese-Flatrate uneingeschränkt für einen Monat testen und zahlt lediglich 0,99 Euro – dafür gibt es heutzutage nicht einmal mehr eine Kugel Eis. Das Angebot könnt ihr komplett ohne Bindung nutzen, da ihr jederzeit kündigen könnt. Eigentlich könnt ihr nur gewinnen!

→ Exklusiv bei Apfelpage: 6.000 Qualitätsmedien 1 Monat für 0,99 Euro testen (ohne Bindung!)

Neben einer Vielzahl an Titeln überzeugt Readly auch durch die eigenständige App. In ihr könnt ihr nicht nur nach Titeln suchen, sondern sogar komplette Inhalte durchstöbern. Das Archiv mit alten Ausgaben macht es möglich. Unser Highlight ist der „Entdecken“-Tab: Darin erhaltet ihr intelligente Vorschläge für die nächste Leserunde, basierend auf euren Vorlieben. Zudem kuratiert Readly interessante Beiträge in einer Art News-Format – perfekt für die 5-minütige Kaffeepause. Überdies habt ihr eine genaue Übersicht über aktuell erschienene Toptitel oder die neuesten Ausgaben. Ideal für alle Desktop-User unter euch: Readly könnt ihr auch im Web lesen.

Welche Titel findet ihr bei Readly?

Bei der Menge an verfügbaren Inhalten kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb haben wir für euch unsere Favoriten der Lese-Flatrate von Readly aufgelistet:

Immer auf dem neuesten Stand der Technik

CHIP

PCtipp (Schweiz)

Heise Sonderausgaben

Mac Life

Macwelt Spezial

PC-WELT

ComputerBILD

PC Magazin

Connect

HiFi TEST

… und andere

Für alle Sportarten das Richtige

SPORT BILD

Revier Sport

Men’s Health

Women’s Health

Auto Motor Sport

Automobil Revue

… und viele weitere

Noch mehr Top-Medien sowie Zeitungen

BILD

TIME Magazine

FORBES

Playboy

Cosmopolitan

The Independent

Die WELT inkl. Sonderausgaben

NZZ am Sonntag

Der Standard kompakt

Die Presse

B.Z. und B.Z. am Sonntag

Euro

Börse Online

Tagesspiegel Köpfe

Einfache Börse

StartupValley

Wohnidee

Kochen & Genießen

National Geographic

Gehirn & Geist

Spektrum der Wissenschaft

…

Was macht Readly aus?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt Readly mit dem größten Flatrate-Sortiment für Zeitungen und Magazine. Was ihr über Readly ansonsten noch wissen müsst, erfahrt ihr hier ganz kompakt zusammengefasst:

Größte Lese-Flatrate im DACH-RAUM

im DACH-RAUM Über 6.000+ Magazine und Zeitungen

„Entdecken“-Funktion für persönliche Vorschläge und Redaktionsempfehlungen

für persönliche Vorschläge und Redaktionsempfehlungen Offline-Lesen für unterwegs

für unterwegs Titel- und Textsuche in allen Inhalten

in allen Inhalten Archiv mit allen älteren Ausgaben

mit allen älteren Ausgaben Super Apps für iOS, iPadOS und Android

für iOS, iPadOS und Android Leistungsstarke Web-Ansicht für Mac und PC

für Mac und PC Fünf Zugänge bei nur einem Abo

Für Apfelpage-Leser: Readly exklusiv für 0,99 Euro testen

Mit unserem Link habt ihr aktuell die Möglichkeit, das gesamte Sortiment von Readly uneingeschränkt zu testen. Für einen Monat zahlt ihr lediglich 0,99 Euro ohne jegliche Bindung. Bedeutet, ihr könnt Readly jederzeit kündigen, ohne weitere Kosten. Das Angebot ist allerdings nur über den unten stehenden Link verfügbar.

Wenn euch die Lese-Flatrate genauso gut gefällt wie uns, zahlt ihr ab dem 2. Monat 11,99 Euro (oder 17,90 Fr.). In Anbetracht des massiven Sortiments ist das ein mehr als fairer Preis. Selbstverständlich bleibt das monatliche Kündigungsrecht bestehen.

→ Zum Exklusivdeal: 6.000 Qualitätsmedien 1 Monat unlimitiert für 0,99 Euro lesen

