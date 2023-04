Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Trailer und Starttermin für die Serie „Platonic“

Apple TV+ verrät Trailer und Starttermin für die Serie „Platonic“

In den kommenden Wochen werden auf Apple TV+ eine Vielzahl an neuen Inhalten debütieren, der Dienst hat die Schlagzahl enorm erhöht. Wer Fan des Schauspielers Seth Rogen ist, könnte sich mit der Serie „Platonic“ anfreunden.

Apple TV+ stellt Trailer bereit

Die Rede ist von der Serie „Platonic“, die Seth Rogen mit seiner weiblichen Hauptdarstellerin Rose Bryne mit Sony Pictures für Apple TV+ produziert. Die Serie folgt einem platonischen Paar ehemaliger bester Freunde, die sich der Lebensmitte nähern (Seth Rogen und Rose Byrne) und nach einem langen Streit wieder zueinander finden. Die Freundschaft des Duos wird alles verzehrend – und destabilisiert ihr Leben auf urkomische Weise. Nun vermittelt der Trailer einen ersten Eindruck davon.

Der weitere Cast besteht aus Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo und Andrew Lopez. Die Serie ist als Anthologie angelegt. Sollte sich Apple für eine zweite Staffel entscheiden, dürfte dies andere Hauptdarsteller nach sich ziehen.

Anfang Mai geht es los

Die Serie umfasst insgesamt zehn Folgen und wird am 05. Mai 2023 auf Apple TV+ debütieren. Zum Start werden die ersten drei Folgen abrufbar sein, die restlichen 7 Episoden werden dann im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Am gleichen Tag läuft übrigens auch die zweite Staffel von „Harriet – Spionage aller Art“, Apfelpage berichtete

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

