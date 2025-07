Apple TV+ verrät Starttermin und Trailer der zweiten Staffel von „Platonic“

Wer eine möglichst hohe Durchschnittsqualität der Inhalte haben möchte, kommt um Apple TV+ nicht herum. Neben Sci-Fi und Krimis hat der Streamingdienst auch ein Faible für Comedyserien entwickelt. Dabei arbeitet man unter anderem mit Seth Rogen zusammen, der mit zwei Serien vertreten ist. Eine davon wird demnächst mit der zweiten Staffel fortgesetzt.

Trailer zur zweiten Staffel ist verfügbar

Wir sprechen dabei von der Serie „Platonic“, in der Seth Rogen zusammen mit Rose Byrne die Hauptrolle spielt. In der zweiten Staffel erwarten die beiden neue Alltagskrisen, die gemeistert werden wollen. Ob berufliche Sackgassen, Hochzeitsstress oder Beziehungschaos, die beiden schlagen sich gewohnt turbulent durch das mittlere Erwachsenenalter. Schnell zeigt sich, dass echte Freundschaft auch bedeutet, schwierige Momente gemeinsam durchzustehen. Nun ist der Trailer verfügbar.

„Platonic — Season 2 Official Trailer | Apple TV+"

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die zweite Staffel wird wieder von Nick Stoller und Francesca Delbanco geschrieben und produziert, zudem kehren Luke Macfarlane und Carla Gallo wieder zurück. Außerdem werden Aidy Bryant, Kyle Mooney, Beck Bennett und Milo Manheim als Gaststars zu sehen sein.

Startet am 06. August

Die zweite Staffel wird wieder über insgesamt 10 Folgen verfügen und zum Start am 06. August 2025 mit zwei Episoden debütieren. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter, das Staffelfinale ist für den 01. Oktober 2025 angesetzt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.