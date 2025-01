Home iCloud / Services Apple TV+ veröffentlicht Trailer für die neue Thrillerserie „Prime Target“

Apple TV+ bietet über 250 verschiedene Filme und Serien an, wobei der Streamingservice seine Stärken klar bei den Serien hat. Die neue Serie „Prime Target“ will daran anknüpfen, die kommende Woche an den Start gehen wird. Nun ist der Trailer verfügbar.

Trailer für „Prime Target“ ist nun online verfügbar

Bei „Prime Target“ handelt es sich um eine Thrillerserie, bei der die Protagonisten einer großangelegten Verschwörung auf die Spurt kommen. Der junge Mathematiker Edward Brooks, gespielt vom SAG Award-Gewinner Leo Woodall, ist kurz davor, ein Muster in Primzahlen offenzulegen, mit dessen Hilfe man Zugriff auf jeden Computer weltweit erlangen könnte. Diese Entdeckung ruft jedoch mysteriöse Feinde auf den Plan, was ihn prominent auf das Radar der NSA bringt. Nun ist der Trailer verfügbar:

Die Serie umfasst insgesamt acht Episoden, die beiden ersten Folgen lassen sich ab dem 22. Januar 2025 streamen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Finale der Staffel wird am 05. März 2025 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

