Apple TV+ veröffentlicht Monster-Teaser für Godzilla-Serie

Vorweg konnten wir dem schlechten Wortspiel nicht widerstehen. Andererseits ist Godzilla mittlerweile ein popkulturelles Phänomen, was weit über die ersten Filme hinaus geht. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es eine Serie gibt und Apple TV+ sicherte sich den Zuschlag. Der Streamingdienst scheint große Hoffnungen daraufzusetzen und veröffentlicht nun einen großen Anschmecker.

Die Serie hörtb auf den Namen „Monarch: Legacy of Monsters“ und soll insgesamt drei Epochen des Godzilla-Universums miteinander verknüpfen, steigt aber dankenswerterweise am Ende des letzten Films ein. Der Streamingdienst beschreibt die Serie wie folgt:

Nach dem epischen Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass Monster real sind, verfolgt „Monarch: Legacy of Monsters“ zwei Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimen Organisation, die als Monarch bekannt ist, aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in das Kaninchenloch zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell), der in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später stattfindet, wo Monarch von dem bedroht wird, was Shaw weiß. Die dramatische Saga – die sich über drei Generationen erstreckt – enthüllt vergrabene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachhallen können.