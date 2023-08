Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer für die neue Serie „Still up“ ist nun verfügbar

Apple TV+: Trailer für die neue Serie „Still up“ ist nun verfügbar

Wer seinen Fokus auf hochwertig produzierte Serien legt, kommt um Apple TV+ nicht herum. Nahezu jedes Genre wird abgedeckt, gegen Ende September gibt es auch eine Serie für das Herz. Die Rede ist von „Still up“, wofür nun auch der Trailer veröffentlicht wurde.

Trailer lässt sich ab sofort anschauen

“Still Up” ist eine fast romantische Komödie, die in der Welt der Schlaflosen Danny (Roberts) und Lisa (Thomas) spielt, die außer ihren Gefühlen füreinander keine Geheimnisse haben – mit diesen Worten beschreibt der Streamingdienst seine neue Serie. Ob das etwas für euch ist, könnt ihr nun herausfinden. Apple TV+ hat nun den offiziellen Trailer zur Serie bereitgestellt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Los geht es am 22. September mit gleich drei Folgen, die restlichen fünf Episoden der ersten Staffel werden anschließend wöchentlich ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

