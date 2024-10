Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer zur zweiten Staffel von „SILO“ bereit

In Sci-Fi-Genre konnte Apple mit den Serien „Severance“ und „SILO“ zwei absolute Überraschungshits landen. Kommenden Monat wird endlich die langersehnte zweite Staffel von „SILO“ mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle anlaufen, nun gibt es auch den offiziellen Trailer dazu.

Die Serie entwickelte sich zu einem der Überraschungshits auf Apple TV+ und konnte Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Nach langem Warten wird kommenden Monat am 15. November 2024 die zweite Staffel anlaufen und nun gibt es den offiziellen Trailer:

Rebecca Ferguson übernimmt wieder die Hauptrolle, ergänzt wird der Cast von Tim Robbins, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie und Iain Glen. Neu hinzukommen wird Steve Zahn. Nach dem Release der ersten beiden Folgen wird es anschließend im wöchentlichen Turnus weitergehen, das Staffelfinale wird am 17. Januar 2025 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

