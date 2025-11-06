Apple TV stellt Trailer und Starttermin der Serie „Pluribus“ bereit

In Hollywood können nicht nur Regisseure und Schauspieler zu Stars werden, dies gilt auch für einige Autoren. Dazu zählt neben Taylor Sheridan auch Vince Gilligan, der für die Serie „Breaking Bad“ verantwortlich war. Nach dem Auslaufen seines Vertrages entbrannte in Hollywood eine wahre Bieterschlacht um seine neue Serie, die Apple TV für sich entscheiden konnte. Ende der Woche ist es endlich so weit.

Trailer kann nun angeschaut werden

Die Rede ist von der Serie „Puribus“, die als spannender Genre-Mix angelegt sein soll. Die Hauptrolle wird von Rhea Seehorn gespielt, die für Gilligan keine Unbekannte ist.Sie spielt dort die Figur der Carol, die als unglücklichster Mensch der Welt beschrieben wird und vor einer äußerst kuriosen Aufgabe steht. Sie soll die Welt vor dem Glück retten. Dieser widersprüchliche Ansatz verspricht eine tiefgründige und vielleicht sogar humorvolle Geschichte.

Neben Seehorn spielen in der Serie Karolina Wydra („Sneaky Pete“) und Carlos-Manuel Vesga („The Hijacking of Flight 601“) die Hauptrollen sowie die Gaststars Miriam Shor („American Fiction“) und Samba Schutte („Our Flag Means Death“).

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.