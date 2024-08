Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für die zweite Staffel von „Pachinko“ zur Verfügung

Ein Paradebeispiel für typisches Arthouse-Kino auf Apple TV+ ist die Dramaserie „Pachinko“, deren zweite Staffel endlich in diesem Monat startet. Nun gibt es auch den Trailer, mit dem ihr die Vorfreude etwas anheizen könnt.

Trailer ist nun verfügbar

Mit Englisch, Japanisch und Koreanisch werden in der Serie gleich drei Sprachen genutzt, was die Serie einzigartig macht. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller der New York Times wird dabei die Geschichte der Protagonisten über vier Generationen erzählt. Nun ist der Trailer zur zweiten Staffel verfügbar und eine Weltpremiere kann darin bestaunt werden.

Es handelt sich dabei um die das Coldplay-Cover von „Viva La Vida“ von Rosé, welche die Sängerin der K-Pop-Gruppe BLACKPINK ist. Wie bereits erwähnt, die zweite Staffel läuft mit der ersten Episode am 23. August 24 an. Danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

