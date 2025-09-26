Apple TV+ stellt Trailer für die dritte Staffel von „Loot“ bereit

Neben Science Fiction hat Apple TV+ auch ein Händchen für Comedy-Serien, der größte Erfolg ist da sicherlich „Ted Lasso“. Doch die Serie mit Maya Rudolph in der Hauptrolle erfreut sich großer Beliebtheit und kehrt zeitnahe für die dritte Staffel auf den Bildschirm zurück. Um die Vorfreude zu schüren, ist nun der Trailer verfügbar.

Trailer ist nun verfügbar

Nach der Scheidung ist die Figur von Maya Rudolph 87 Milliarden US-Dollar schwer, was für sie mehr Last als Freude bedeutet. Denn anstatt die Kohle auf den Kopf hauen, will sich das Vermögen sinnstiftend in ihrer Wells Foundation einsetzen. Molly hat den Jet für die dritte Staffel gelandet, nachdem sie im Finale der zweiten Staffel zusammen mit ihrem vertrauten Assistenten Nicholas (Joel Kim Booster) Mollys Privatjet bestiegen und ihm den Auftrag gab, sie so weit weg wie möglich zu bringen. Eine Reaktion, nachdem ihre Milliardärskollegen ihr verstärktes philanthropisches Engagement kritisiert hatten. Nun ist der Trailer verfügbar.

„Loot — Season 3 Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Loot“ wird von Matt Hubbard und Alan Yang erstellt und produziert, zusammen mit Rudolph und ihrem Produktionspartner Danielle Renfrew Behrens von Banana Split, Dave Becky von 3 Arts, Dean Holland und Natasha Lyonne. Hubbard fungiert als Showrunner in der dritten Staffel.

Läuft ab dem 10. Oktober 2025 an

Die dritte Staffel umfasst insgesamt zehn Folgen, wobei die ersten beiden Episoden direkt zum Start am 10. Oktober 2025 verfügbar sein werden. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 10. Dezember 2025 angesetzt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.