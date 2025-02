Home iCloud / Services Apple TV+ stellt skurrile Serie „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ wieder ein

Apple TV+ stellt skurrile Serie „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ wieder ein

Apple TV+ ist primär für seine Serien bekannt. Dies liegt auch daran, dass man auch abseits der bekannten Pfade unterwegs ist bzw. sich an Serien herantraut, die andere Streamingdienste sich nicht trauten, umzusetzen. Eine der skurrilsten Serien ist dabei die Serie um Dick Turpin, die nun während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel ersatzlos eingestellt wurde.

Serie wird während der Dreharbeiten eingestellt

Die erste Staffel von „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ konnte zumindest zahlreiche Kritiker überzeugen, beim zahlenden Publikum tat sie sich etwas schwer. Dennoch gab Apple TV+ eine zweite Staffel in Auftrag, die Dreharbeiten wurden jedoch überraschend gecancelt. Dies berichtet The Sunund beruft sich dabei auf Quellen am Set. Grund für die Einstellung der Dreharbeiten ist eine Erkrankung des Hauptdarstellers, der zudem wochenlang nicht am Set auftauchte. Besonders bitter, es flossen bereits Hunderte Arbeitsstunden in das Set und die Kostüme.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.