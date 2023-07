Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich fast 60 Nominierungen für die Emmys 2023

Apple TV+ hat sich von Anfang an klar auf die Qualität seiner Inhalte konzentriert, was sich als goldrichtig erwiesen hat. Kein anderer Streamingdienst hat, gemessen an der Quantität seiner Inhalte, mehr Awards und Auszeichnungen dafür abgeräumt. Im September stehen die Chancen gut, dass sich ein paar weitere Emmys dazugesellen, denn man konnte einen neuen Rekord bei den Nominierungen vermelden.

Insgesamt 59 Nominierungen verzeichnet Apple TV+

Bereits im vergangenen Jahr knackte Apple die TV+ einen Rekord mit 52 Nominierungen. Heuer gibt es mit gleich 59 Nominierungen einen neuen Rekord, wobei fünf davon auf die letzte Halftime-Show mit Rihanna entfallen – streng genommen sind diese nicht direkt Apple TV+ zuzuordnen. Wie dem auch sei, die Erfolgsserie „Ted Lasso“ sorgt auch 2023 mit über 20 Nominierungen wieder für den Löwenanteil. Zudem darf sich der Dokumentarfilm „STILL: A Michael J. Fox Movie“ einige Hoffnungen machen, wie Apple stolz in einer eigenen Pressemitteilung verkündet.

In diesen Kategorien sind die Inhalte nominiert

Die Emmys machen es nicht ganz einfach, die einzelnen Nominierungen nachzuvollziehen. Deshalb haben wir der Einfachheit halber die Liste aus dem Englischen übernommen und sind etwas fasziniert, dass auch TV-Spots ausgezeichnet werden.

Ted Lasso – Staffel 3 (21)

Outstanding Comedy Series

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Phil Dunster

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Juno Temple

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddingham

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Sam Richardson

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Becky Ann Baker

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Sarah Niles

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Harriet Walter

Outstanding Directing for a Comedy Series: Declan Lowney

Outstanding Casting for a Comedy Series

Outstanding Writing in a Comedy Series

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series: A.J. Catoline, ACE, Alex Szabo

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series: Melissa McCoy, Francesca Castro

Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)

Outstanding Contemporary Hairstyling

Outstanding Original Music and Lyrics: “Fought & Lost”

Outstanding Original Music and Lyrics: “A Beautiful Game”

Outstanding Music Supervision

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

STILL: A Michael J. Fox Movie (7)

Outstanding Documentary or Nonfiction Special

Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program

Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program

Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)

Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)

Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)

Bad Sisters (4)

Outstanding Lead Actress in a Drama Series: Sharon Horgan

Outstanding Directing for a Drama Series: Dearbhla Walsh

Outstanding Writing for a Drama Series

Outstanding Casting for a Drama Series

Black Bird (4)

Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Taron Egerton

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Paul Walter Hauser

Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie: Ray Liotta

Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie

Schmigadoon! – Staffel 2 (3)

Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)

Outstanding Choreography for Scripted Programming

Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)

The Problem With Jon Stewart – Staffel 2 (3)

Outstanding Talk Series

Outstanding Directing for a Variety Series

Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special

Shrinking (2)

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Segel

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Jessica Williams

Five Days at Memorial (1)

Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode

Prehistoric Planet – Staffel 2 (1)

Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)

Selena Gomez: My Mind & Me (1)

Outstanding Writing for a Nonfiction Program

For All Mankind – Staffel 3 experience (1)

Outstanding Emerging Media Program

Carpool Karaoke: The Series – Staffel 5 (1)

Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series

Hello Tomorrow! (1)

Outstanding Main Title Design

Nominees for Outstanding Commercial (4)

Apple – “The Greatest” – Accessibility

“Call Me with Timothée Chalamet” – Apple TV+

Apple – “Quiet the Noise” – AirPods

“R.I.P. Leon” – Apple

Die Preisverleihung findet am 19. September 2023 statt und es dürfte spannend sein, ob Apple die neun Auszeichnungen aus dem Vorjahr überbieten kann.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

