Home iCloud / Services Apple TV+: Moses Ingram übernimmt Hauptrolle in der Serie „Lady in the Lake“ neben Natalie Portman

Apple TV+: Moses Ingram übernimmt Hauptrolle in der Serie „Lady in the Lake“ neben Natalie Portman

Fans von Star Wars sind mit der aktuellen Serie „Obi-Wan-Kenobi“ und den beiden legendären Fights zwischen ihm und Darth Vader voll auf ihre Kosten gekommen. Der heimliche Star der Serie ist allerdings Reva, gespielt von Moses Ingram. Nun wurde bekannt, dass die Schauspielerin eine Hauptrolle in einer neuen Serie von Apple TV+ übernehmen wird.

Moses Ingram übernimmt Rolle in „Lady in the Lake“

Moses Ingram feiert durch ihre Rolle gerade ihren absoluten Durchbruch, nachdem sie schon eine Emmy-Nominierung für ihre Rolle in der Serie „Das Damen Gambit“ auf Netflix einstreichen konnte. Nun wurde via Deadline bekannt, dass Moses Ingram eine Hauptrolle in der neuen Serie „Lady in the Lake“ übernehmen wird. Sie wird die Rolle von Lupita Nyong’o übernehmen, die ihrerseits die Serie verließ. Ingram wird an der Seite von Natalie Portman spielen. Die Serie, die derzeit in Produktion ist, basiert auf Laura Lippmans Bestseller-Roman der New York Times. Die Serie wird im Baltimore der 1960er Jahre spielen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!