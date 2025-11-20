Apple TV kündigt zweite Staffel der Serie „Monarch: Legacy of the Monster“ an – Februar 2026 geht es los

Apple TV traut sich an Stoffe, die schwierig in der Umsetzung gelten. Die Serien „Infiltration“ oder auch „Foundation“ sind ein klarer Beweis. Auch die Serienadaption über Godzilla konnte Fans und Kritiker überzeugen. Nun dürfen sich Fans auf Nachschub freuen, der Streamingdienst hat dazu konkrete Details kommuniziert.

Zweite Staffel angekündigt

Nach dem überraschenden Erfolg war es klar, dass eine zweite Staffel folgen würde. Nun hat Apple TV diesbezüglich erstmals konkrete Informationen veröffentlicht. In den Hauptrollen sind wieder Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett und Anders Holm zu sehen. Inhaltlich soll die zweite Staffel zeitnahe am Ende der ersten Staffel anschließen. Konkret geht es um das ungewisse Schicksal von Monarch – und der ganzen Welt. Die dramatische Saga enthüllt verborgene Geheimnisse, die unsere Helden (und Schurken) auf Kongs Schädelinsel wiedervereinen, sowie ein neues, mysteriöses Dorf, in dem ein mythischer Titan aus dem Meer emporsteigt. Die Nachwirkungen der Vergangenheit wirken bis in die Gegenwart und verwischen die Grenzen zwischen Familie, Freunden und Feinden – und all dies vor dem Hintergrund der drohenden Gefahr eines Titanenereignisses. Der erste easer soll Euch schon einmal einstimmen:

Die zweite Staffel wird von Joby Harold und Tory Tunnell von Safehouse Pictures produziert, zusammen mit Chris Black, Jen Roskind, Matt Shakman und Lawrence Trilling, der auch bei vier Episoden Regie führt, sowie Andrew Colville, der zwei Episoden schreibt und als ausführender Produzent fungiert.

Ihr müsst bis Ende Februar 2026 warten

Bis die zweite Staffel dann auch tatsächlich ausgestrahlt wird, dauert es noch etwas. Konkret sollen die ersten beiden Folgen am 27. Februar 2026 exklusiv auf Apple TV debütieren. Die restlichen Folgen der Staffel, die insgesamt zehn Episoden umfasst, werden dann im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Das Staffelfinale ist auf den auf den 01. Mai 2026 terminiert.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.