Amazon Black Week: Die ersten Angebote von Pitaka

Seit Mitternacht kann das Geld ausgegeben werden, Amazon hat die Black Week gestartet. Daran beteiligen sich natürlich auch einige Hersteller, darunter Pitaka. Deren Cases und Hüllen sind schon seit Jahren gern bei uns gesehen, kombinieren sie elegantes und dünnes Design mit hochwertiger Verarbeitung.

Die Angebote von Pitaka

Pitaka verwendet bekanntlich Aramidfasern für seine Hüllen und fertigt diese in einer Materialstärke an, die unter einem Millimeter liegt. Dabei muss man keinesfalls auf MagSafe verzichten. Bei der Serie für das iPhone 17 hat sich der Hersteller wieder einmal selbst übertroffen, der Kamerabutton ist nun ebenfalls mit einem kapazitiven Button geschützt.

Für das iPhone 17 und Co.

iPhone 16 und Co.

Zubehör

