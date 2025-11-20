Home » Deals » Amazon Black Week: Die ersten Angebote von Pitaka

20. November 2025

Patrick Bergmann

Amazon Black Week: Die ersten Angebote von Pitaka

Seit Mitternacht kann das Geld ausgegeben werden, Amazon hat die Black Week gestartet. Daran beteiligen sich natürlich auch einige Hersteller, darunter Pitaka. Deren Cases und Hüllen sind schon seit Jahren gern bei uns gesehen, kombinieren sie elegantes und dünnes Design mit hochwertiger Verarbeitung. 

Die Angebote von Pitaka

Pitaka verwendet bekanntlich Aramidfasern für seine Hüllen und fertigt diese in einer Materialstärke an, die unter einem Millimeter liegt. Dabei muss man keinesfalls auf MagSafe verzichten. Bei der Serie für das iPhone 17 hat sich der Hersteller wieder einmal selbst übertroffen, der Kamerabutton ist nun ebenfalls mit einem kapazitiven Button geschützt.

Für das iPhone 17 und Co.

 

pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Sonnenuntergang pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Sonnenuntergang
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,50 EUR

 

 

pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Schwarz/Grau pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit Kamerasteuerung Schutzhülle Kompatibel mit Magsafe [Ultra Dünne Hülle] mit Angenehmem Griff Schwarz/Grau
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,47 EUR

 

 

memumi Carbon Hülle für iPhone 17, 0,5 mm Superdünne, Hülle aus echter Aramidfaser [1500D Aramidfaser] mit Fallschutz in Militärqualität für iPhone 17 memumi Carbon Hülle für iPhone 17, 0,5 mm Superdünne, Hülle aus echter Aramidfaser [1500D Aramidfaser] mit Fallschutz in Militärqualität für iPhone 17
Hersteller: TGF Group Co.,Ltd
Preis bei amazon* : 0,42 EUR

 

 

pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Schutzhülle mit Vollem Schutz Kompatibel mit Magsafe Vollgeschützte Handyhülle aus Aramidfaser und TPU Militärische Schutzhülle Schwarz/Grau pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Magnetische Schutzhülle mit Vollem Schutz Kompatibel mit Magsafe Vollgeschützte Handyhülle aus Aramidfaser und TPU Militärische Schutzhülle Schwarz/Grau
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,59 EUR

 

iPhone 16 und Co.

 

pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 16 Pro aus Aramidfaser in Luftfahrtqualität Ultraleichte Handyhülle Kompatibel mit Magsafe Magnetische Schutzhülle mit Kameraschutz Schwarz/Grau pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 16 Pro aus Aramidfaser in Luftfahrtqualität Ultraleichte Handyhülle Kompatibel mit Magsafe Magnetische Schutzhülle mit Kameraschutz Schwarz/Grau
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,41 EUR

 

 

pitaka Hülle für iPhone 16 Pro Max Ultradünne Handyhülle aus Aramidfaser Kompatibel mit Magsafe Magnetische Schutzhülle Taktile Gewebte Hülle mit Angenehmem Griff und Fusion Weaving Sonnenuntergang pitaka Hülle für iPhone 16 Pro Max Ultradünne Handyhülle aus Aramidfaser Kompatibel mit Magsafe Magnetische Schutzhülle Taktile Gewebte Hülle mit Angenehmem Griff und Fusion Weaving Sonnenuntergang
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,69 EUR

 

 

pitaka Hülle für iPhone 16 Plus Ultradünne Handyhülle aus Aramidfaser Kompatibel mit Magsafe Magnetische Schutzhülle Taktile Gewebte Hülle mit Angenehmem Griff Milchstraße Galaxie pitaka Hülle für iPhone 16 Plus Ultradünne Handyhülle aus Aramidfaser Kompatibel mit Magsafe Magnetische Schutzhülle Taktile Gewebte Hülle mit Angenehmem Griff Milchstraße Galaxie
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,45 EUR

 

Zubehör

 

pitaka Handy Ring Halterung Magnetischer Griff Ring Halter mit Doppelring Einstellbar Fingerhalter Handy Ständer aus Aramidfaser für iPhone 17/16/15/14/13 Schwarz/Grau pitaka Handy Ring Halterung Magnetischer Griff Ring Halter mit Doppelring Einstellbar Fingerhalter Handy Ständer aus Aramidfaser für iPhone 17/16/15/14/13 Schwarz/Grau
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,25 EUR

 

 

pitaka Handyhalterung mit Ladefunktion Qi2 Laden Kompatibel mit Magsafe Autohalterung 15W Autoladegerät 360° Drehbar Lüftung für iPhone 17/16/15/14/13 Serie & MagEZ Case für Galaxy S25/S24/S23 pitaka Handyhalterung mit Ladefunktion Qi2 Laden Kompatibel mit Magsafe Autohalterung 15W Autoladegerät 360° Drehbar Lüftung für iPhone 17/16/15/14/13 Serie & MagEZ Case für Galaxy S25/S24/S23
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,55 EUR

 

 

PITAKA Schutzhülle für Apple Watch Ultra 2/Ultra (49mm) Ultradünne und Leichte Hülle mit Umfassender Schutz aus 600D Aramidfaser Langlebige und Kratzfeste Hülle Minimalismus [Air Case] Schwarz PITAKA Schutzhülle für Apple Watch Ultra 2/Ultra (49mm) Ultradünne und Leichte Hülle mit Umfassender Schutz aus 600D Aramidfaser Langlebige und Kratzfeste Hülle Minimalismus [Air Case] Schwarz
Hersteller: pitaka
Preis bei amazon* : 0,39 EUR

