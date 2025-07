Apple TV+ kündigt zweite Staffel der Feelgood-Serie „Stick“ an

Am vergangenen Freitag erschien mit „Happy Gilmore 2“ ein überraschend guter Nachfolger des Originals von 1995 und sorgt dafür, dass der Golfsport aktuell wieder etwas im Fokus steht. Auch Apple TV+ hat eine Serie rund um das Golfen im Portfolio, die wirklich gut ist. Das liegt auch an Owen Wilson, der in der Hauptrolle wirklich brilliert. Fans der Serie dürfen sich freuen, es wird eine weitere Staffel geben.

Apple TV+ bestätigt zweite Staffel

Owen Wilson spielt dabei einen ehemaligen Golfstar namens , der seine Karriere vor knapp 20 Jahren an die Wand gefahren hat und seitdem mehr schlecht als recht über die Runden kommt. Eines Tages sieht er das junge Talent Santi auf einer Driving Range und beschließt, ihn zum Pro-Golfer aufzubauen. Die Serie hält dabei die feine Balance zwischen Comedy, Coming-ou-of-Age und Tragik, wenngleich der Plot etwas an den Film „Happy Gilmore“ erinnert. Wie dem auch sei, die Serie ist eine Empfehlung und der Streamingdienst wird eimne zweite Staffel auflegen. Im Mittelpunkt stehen wieder Pryce Cahill, gespielt von Owen Wilson, und sein Schützling Santi. Zudem kehren Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño und Lilli Kay in ihren jeweiligen Rollen zurück. Außerdem dürfen wir uns wieder über diverse Auftritte von Gaststars und Golfprofis freuen. Allerdings gibt es diesbezüglich genauso wenig Informationen wie zum Plot der zweiten Staffel. Auch der Ausstrahlungstermin ist offen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.