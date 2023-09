Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die dritte Staffel „Slow Horses“ an

Apple TV+ hat sich zu ersten Adresse für absolut hochwertige Serien entwickelt. Dabei schafft es der Streamingdienst regelmäßig, Genres miteinander zu kombinieren. So ist „Slow Horses“ spannend und ziemlich schräg zugleich. Eine Mischung, die gut ankommt und der Serie eine dritte Staffel beschert.

Der Trailer ist da

Die Serie lebt natürlich von ihrem Hauptdarsteller Gary Oldman, der eine Truppe verstoßener Agenten des MI5 beaufsichtigt. In der dritten Staffel gibt es private Verwicklungen zwischen den Standorten Istanbul und London, die den MI5 in seinen Grundfesten erschüttern können. Ob die dritte Staffel an den beiden Vorgängern anknüpfen kann, ist unbekannt – der offizielle Trailer schaut aber vielversprechend aus:

Die dritte Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden, davon werden die ersten beiden Folgen am 01. Dezember 2023 auf Apple TV+ bereitgestellt. Danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

