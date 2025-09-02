Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für den Film “All of You” an

Apple TV+ hat für den anstehenden Herbst große Pläne, es werden eine Menge neue Serien bzw. Serienstaffeln erscheinen. Es wird zudem auch ein paar neue Filme geben und damit kommen wir zu dieser Ankündigung.

Trailer für den Film “All of You” ist nun verfügbar

Dere Herbst ist natürlich auch immer prädestiniert für romantische Dramen, dies dachte sich auch Apple TV+. Im kommenden Monat wird der Streamingservice den Film „All of You“ veröffentlichen. Die besten Freunde seit dem College, Simon (Goldstein) und Laura (Poots), driften auseinander, als sie einen Test macht, der ihren Seelenverwandten trotz jahrelanger unausgesprochener Gefühle zwischen ihnen findet. Im Laufe der Jahre, als sich ihre Wege kreuzen und auseinandergehen, kann keiner das Gefühl leugnen, dass sie ein gemeinsames Leben verpasst haben. Sind Simon und Laura angesichts der Ungewissheit, den Verlauf ihres Lebens zu ändern, bereit, alles zu riskieren, um die Liebe zu erleben, die die ganze Zeit zwischen ihnen war, oder sollten sie ihr Schicksal akzeptieren? Nun ist der Trailer verfügbar:

Produziert wird der Film von Aaron Ryder und Andrew Swett von der Ryder Picture Company. Erscheinen soll der Film Ende September, konkret am 26.09.2025.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.