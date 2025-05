Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin der zweiten Staffel „The Buccaneers“ an

Apple TV+ hat sich in Sachen Serien zu einer herausragenden Adresse gemausert, wozu auch das Historiendrama „The Buccaneers“ beitrug. Die Serie konnte vor allem Kritiker begeistern und kehrt gegen Mitte Juni mit der zweiten Staffel zu Apple TV+ zurück.

Apple TV+ stellt Trailer bereit

Der nun veröffentlichte Trailer enthüllt das nächste Kapitel für die jungen American Buccaneers – Schwesternschaft, Romantik, Witz, heiße Liebesaffären, extravagante Kleider, spektakuläre Landschaften und atemberaubende Wendungen sind weiterhin elementare Bestandteile der Handlung.

„The Buccaneers | Offizieller Trailer Staffel 2 | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

„The Buccaneers“ begrüßt in seiner zweiten Staffel wiederkehrende Darsteller, darunter Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, die Emmy-Nominierte Christina Hendricks, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar und die Neuzugänge Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose und Maria Almeida.

Startet gegen Mitte Juni

Die zweite Staffel umfasst insgesamt acht Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Die erste Episode wird am 18. Juni 2025 veröffentlicht, mit dem wöchentlichen Turnus ist das Staffelfinale für den 06. August 2025 angesetzt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.