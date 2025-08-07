Apple TV+ kündigt Thriller mit Denzel Washington und Spike Lee an

So gut Apple TV+ mit seinen Serien ist, bei den Filmen ist unserer Meinung nach noch Luft nach oben. Fairerweise läuft der erfolgreichste Film aktuell noch im Kino und dürfte den Filmsparte im Streaming enorm pushen. Nun kündigte der Streamingservice einen spannenden Thriller mit Denzel Washington in der Hauptrolle an. Inszeniert wird das von Spike Lee, der mit Washington zum bereits fünften Mal zusammenarbeitet.

„Highest 2 Lowest“

Denzel Washington übernimmt in „Highest 2 Lowest“ die Hauptrolle und spielt dabei einen einflussreichen Musikproduzenten, der sich plötzlich mitten in einem lebensgefährlichen Erpressungsfall befindet. Seine Figur, die als „Mann mit den besten Ohren der Branche“ beschrieben wird, muss sich mit schwierigen moralischen Entscheidungen auseinandersetzen. Es handelt sich dabei um ein Remake des Films „High and Low“ von Akira Kurosawa. Wie dem auch sei, nun ist der offizielle Trailer verfügbar und macht Lust auf mehr:

„Highest 2 Lowest — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Der Film wird zunächst am 15. August in den USA in ausgewählten Kinos erscheinen, bereits Anfang September ist der Film jedoch auf Apple TV+ verfügbar. Konkret steht der Film ab dem 05. September zum Streamen bereit.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.