Apple TV+ kündigt Starttermin für die 4. Staffel von „Slow Horses“ an – 5. Staffel in Auftrag gegeben

Apple TV+ hat mittlerweile eine Vielzahl an wirklich guten Serien im Portfolio und beweist dabei einen feinen Sinn für Humor. Wohl kaum eine Serie steht dafür wie „Slow Horses“, eine Truppe aus verstoßenen Agenten des MI5, die dennoch in bereits drei Staffeln mehr oder weniger die Welt rettete. Fans dürfen sich demnächst auf die vierte Staffel freuen, doch das ist noch nicht alles.

Vierte Staffel startet Anfang September

Gary Oldman hat ein Händchen für die Darstellung schwieriger Persönlichkeiten, die man trotzdem irgendwie ins Herz schließt. Da passt die Hauptrolle in „Slow Horses“ wie die Faust auf´s Auge und Fans der Serie sollten sich den 04. September 2024 im Kalender markieren – dann laufen die ersten beiden Folgen der neuen Staffel auf Apple TV+ an. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Zum Auftakt erschüttert eine Explosion London und das Team, die zudem direkte persönliche Auswirkungen auf die Mitglieder hat.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

