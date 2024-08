Home Apfelplausch Apple Intelligence doch schon bald ein bisschen in der EU und irgendwann kostenpflichtig und Apples Such-Deal mit Google gekippt – Apfelplausch 353

Apple Intelligence doch schon bald ein bisschen in der EU und irgendwann kostenpflichtig und Apples Such-Deal mit Google gekippt – Apfelplausch 353

Wer sich schon auf Apple Intelligence gefreut hat und dann enttäuscht war, weil das Feature der EU vorerst vorenthalten werden soll, kann sich vielleicht jetzt doch wieder freuen. Zumindest ein wenig könnte Apple Intelligence doch schon recht bald in der EU starten – das und mehr ist Thema der heutigen Sendung, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte.

Zunächst starten wir aber natürlich wieder mit ein wenig Post von euch, bevor es mit den Themen los geht.

Die Themen der Sendung

Apple Intelligence wird es so bald nicht in andere Sprachen außer Englisch geben, schade genug, doch Apples Boykott des EU-Starts ist schon eine Nummer für sich, doch so vollständig ist der womöglich gar nicht.

Dass der ganze KI-Komplex in Zukunft womöglich Geld kosten wird, ist da schon eine andere Frage. Und auch die Plastik-Apple Watch schafft es wieder in diese Sendung, denn dieses Modell wird immer wahrscheinlicher.

Und dann müssen wir noch über das Gerichtsurteil reden, das ein Beben im Tech-Sektor auslösen könnte, wenn weitere Entscheidungen auf seiner Basis fallen, die Rede ist von Googles Such-Deal mit Apple.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Hörerpost

Intro und Hörerpost 00:09:40: Apple Intelligence, begrenzt doch in EU, bald gegen Geld? Apples Kniff gegen Halluzination

Apple Intelligence, begrenzt doch in EU, bald gegen Geld? Apples Kniff gegen Halluzination 00:37:00: Plastik-Watch wird wahrscheinlicher; für Kinder? Gurman

Plastik-Watch wird wahrscheinlicher; für Kinder? Gurman 00:44:50: Neue M4-Macs schon dieses Jahr, Such-Deal mit Google gekippt, potenziell große Auswirkungen, Distraction Control für Safari

