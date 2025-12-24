Apple TV kündigt neue Dramaserie „Beat the Rapper“ an

Kommendes Jahr ist Apple TV sicherlich mit Abstand der spannendste Streaminganbieter, auch weil allein im Frühjahr unfassbar viele Inhalte anlaufen. Noch ohne konkreten Starttermin ist diese Neuankündigung von Apple TV mit Will Poulter in der Hauptrolle.

Neue Dramaserie „Beat the Rapper“

Die Serie „Beat the Reaper“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Josh Bazell, in der Will Poulter die Hauptrolle des Dr. Peter Brown übernimmt. Er spielt einen Praktikanten im schlimmsten Krankenhaus in Boston, der ein Talent für Medizin hat, eine Schicht aus der Hölle hat und seine Vergangenheit doch gerne verbergen möchte. Aber als ein Patient ihn aus seiner gefährlichen Vergangenheit erkennt, hat Brown acht Stunden Zeit, um sich der Regierung, den Mob-Kitten, Quacksalber-Chirurgen und einer Spur von toten Gangstern zu entziehen, um den Schnitter irgendwie zu schlagen. Poulter ist zudem auch einer der ausführenden Produzenten der Serie. Wie eingangs angeklungen, ist derzeit noch nicht absehbar, wann die Serie anlaufen und wie viele Folgen die erste Staffel umfassen wird.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.