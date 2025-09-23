DB-Navigator kümmert sich um die „Letzte Meile“

Die Deutsche Bahn steht aktuell wieder im Fokus der Kritik. Gestrichene Züge, um die Pünktlichkeitsquote aufzuhübschen und reduzierte Zielvorgaben zu dieser Thematik. Da geht es fast unter, dass man der hauseigenen Navigator-App ein interessantes Update spendiert hat.

„Letzte Meile“ integriert

Eine Reise mit dem Zug endet selten am Zielbahnhof und diesem Umstand wird man mit dem neuen Update gerecht: man kann nun Fahrräder und Roller direkt in der DB-Navigator-App buchen. Diese Optionen finden sich in der Bahn-App im Menübereich „Umgebung“. Alternativ zur Suche nach Zugangspunkten zum öffentlichen Nahverkehr können Nutzer dort jetzt auch in die Ansichten „Fahrrad“ und „Scooter“ wechseln. Die Position der in der Nähe verfügbaren Leihfahrräder und Elektroroller wird dann auf einer Karte dargestellt.

Mit Einschränkungen versehen

Es gibt aber zwei gravierende Einschränkungen. Einerseits sind diese Optionen derzeit nur in ausgewählten Städten und somit nicht flächendeckend verfügbar. Andererseits braucht es die App des jeweiligen Anbieters. Wenn die Partner-App nicht installiert ist, landet man auf der entsprechenden Seite im App Store. Zudem hält sich die Deutsche Bahn bislang auch darüber bedeckt, ob für die Zukunft eine darüber hinausgehende Integration von Kooperationspartnern geplant ist. Eine Möglichkeit zur Buchung und Abrechnung über den DB Navigator inkluisve dem bestehenden Bahn-Account könnte die Attraktivität solch externer Angebote für Bahn-Kunden deutlich erhöhen.

