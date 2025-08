Apple TV+ kündigt ein Sommermusical als Peanuts-Special an

Nicht nur dank des MCU sind Cartoons und Comics mittlerweile auf breiter Front akzeptiert. Auch die Peanuts erfreuen sich einer riesigen Fangemeinde. Apple TV+ konnte sich einen exklusiven Deal dafür sichern und wird in wenigen Wochen ein neues Special online stellen.

Sommermusical angekündigt

Erstmals seit 30 Jahren wird es von den Peanuts wieder ein Musical-Special geben, welches exklusiv auf Apple TV+ erscheinen wird. Eines Morgens erfährt die Peanuts-Bande, dass ihr geliebtes Lager geschlossen wird, weil jeden Sommer weniger Camper beitreten. Die Nachricht beunruhigt besonders Charlie Brown, der sich hoffnungslos fühlt, einen Ort zu verlieren, der ihm und seinen Freunden so viel bedeutet hat, und der entschlossen ist, sein Vermächtnis zu bewahren. Währenddessen finden Snoopy und Woodstock auf ihrem Abenteuer die begehrte Schatztruhe, sind aber schnell enttäuscht, als sie entdecken, dass es sich nicht um Reichtümer handelt, sondern um Instrumente und Fotos von vergangenen Sommerkonzerten im Camp. Nun ist der Trailer dafür verfügbar:

Das Special enthält Originalmusik des Emmy Award-nominierten Sängers, Songwriters, Komponisten und New York Times-Bestsellerautors Ben Folds sowie des Emmy-nominierten Komponisten Jeff Morrow und des erfahrenen Broadway-Komponistenduos Alan Zachary und Michael Weiner.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.