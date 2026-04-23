Anker zeigt mit „Thus“ seinen ersten KI-Audio-Chip

Apple hat mit seinen AirPods den Markt für In-Ears komplett revitalisiert und das Segment der tws-In-Ears komplett neu gegründet. Entscheidend dafür war auch der hauseigene Chip. Das haben andere Hersteller erkannt, wozu demnächst auch Anker gehören wird. Der Hersteller hat seinen ersten KI-Audio-Chip namens „Thus“ vorgestellt. Wir geben einen kurzen Überblick.

Anker stellt KI-Audio-Chip „Thus“ vor

Streng genommen ist „Thus“ kein eigener Chip im klassischen Sinne, sondern laut Hersteller eine Plattform. Anker verspricht sich davon eine maßgeschneiderte Lösung, die Effizienz und lokale Verarbeitung in zukünftigen Geräten sicherstellen soll. Dazu zählen unter anderem Zubehör für Smartphones sowie vernetzte Geräte im Consumer-Bereich. Ziel ist es, KI-Funktionen stärker direkt in die Hardware zu verlagern und damit unabhängiger von externer Rechenleistung zu werden.

„Clear Call“ soll das Noise Cancelling revolutionieren

Im ersten Schritt soll „Thus“ in Kopfhörern und Bluetooth-Lautsprechern mit Freisprechfunktion zum Einsatz kommen, dafür hat der Hersteller eine Funktion namens „Clear Call“ angekündigt. Statt auf klassische Noise-Cancelling-Ansätze mit statischen Filtern zu setzen, nutzt das neue System von Anker ein lokal ausgeführtes neuronales Netz direkt auf dem Gerät. Mehrere Mikrofone erfassen kontinuierlich die Umgebung, während zusätzliche Sensoren die Vibration der eigenen Stimme registrieren. Diese Kombination ermöglicht eine präzisere Trennung von Sprache und Störgeräuschen – insbesondere in komplexen Umgebungen wie Straßenverkehr oder belebten Innenräumen. Entscheidend dabei ist, dass die gesamte Verarbeitung direkt auf dem Kopfhörer erfolgt und keine externen Systeme benötigt werden.

Chip soll in Deutschland produziert werden

Die Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland waren seit Corona eher negativ behaftet, hier gibt es aber einen kleinen Lichtblick. Anker zufolge soll der Chip in Deutschland in der Nähe von Dresden gefertigt werden. Im Laufe des kommenden Monats will Anker auf einem Event in New York weitere Details teilen.