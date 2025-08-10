Apple TV+ kündigt Doku von Ben Stiller über seine Eltern an

Apple TV+ ist primär für seine Serien berühmt und verfügt dabei über einige Hochkaräter. Dazu zählt auch die Sci-Fi-Serie „Severance“. Ben Stiller produziert diese Serie nicht nur mit seiner Firma, er führte auch bei diversen Folgen Regie und schaffte so den Wechsel von vor der Kamera zu hinter der Kamera. Diesbezüglich ist Stiller kein Anfänger, schon als kleines Kind drehte er seine ersten Filme und zahlreiche Ausschnitte werden nun bei Apple TV in einer neuen Doku zu sehen sein.

Doku“ Stiller & Meara: Nothing is Lost“ angekündigt

Bei der angekündigten Doku, die auf den Namen „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ hört, geht es um die Eltern von Ben Stiller. Sein Vater Jerry Stiller und seine Mutter Anne Meara waren feste Größen in der Showbranche Amerikas und dementsprechend war früh klar, welchen Weg Ben Stiller einschlagen wird. Die privaten Aufnahmen zeigen seine Eltern und ihren Einfluss auf Ben, die Popkultur und den Wandel, welchen die Unterhaltungsbranche durchlief. Ben Stiller lässt sich mit folgenden Worten dazu zitieren:

Ich fühle mich sehr glücklich, wieder mit dem unglaublichen Team von Apple TV+ zusammenzuarbeiten, diesmal an einem Projekt, das für mich und meine Familie sehr persönlich ist. Es ist aufregend, es endlich mit dem Publikum zu teilen; und es ist eine große Ehre, meine Eltern zu feiern, sowohl so wie ich sie als Kind kannte, als auch wie ich sie durch die Herstellung dieses Films auf neue Weise kennengelernt habe.“

Kommt Ende Oktober zu Apple TV+

Der Dokumentationsfilm wird am 17. Oktober 2025 in den Vereinigten Staaten zunächst in ausgewählten Kinos anlaufen. Bereits eine Woche später, am 24. Oktober 2025, wird der Film exklusiv auf Apple TV+ erscheinen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.