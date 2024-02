Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Doku „The Bloody Hundreth“ als Ergänzung für die aktuell beliebteste Serie an

Apple TV+ kündigt Doku „The Bloody Hundreth“ als Ergänzung für die aktuell beliebteste Serie an

Apple TV+ hat mittlerweile eine Vielzahl von absoluten Serien-Highlights im Portfolio, dazu zählt auch „Masters of the Air“. Diese Serie handelt über eine Fliegerstaffel in England, die Nazi-Deutschland enorm zusetzte. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine Fiktion, besagte 100th Bombardment Group existierte wirklich. Apple TV+ kündigte nun eine Doku über die wahren Helden an.

Doku über die echten Helden angekündigt

Schaut man derzeit auf Apple TV+ rein, ist die Serie „Masters of the Air“ aktuell der beliebteste Inhalt. Zum Finale der Staffel am 15. März wird es zeitgleich eine Doku geben, die sich „The Bloody Hundert“ nennt. Dafür haben sich wieder Steve Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman zusammengetan – Tom Hanks übernimmt auch die Rolle des Sprechers. Wer sich schon einen Eindruck verschaffen möchte, den Trailer haben wir nachfolgend verlinkt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie bereits erwähnt, die Doku wird ab dem 15. März 2024 exklusiv auf Apple TV+ verfügbar sein – zeitgleich mit dem Staffelfinale der Serie „Masters of the Air“.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!