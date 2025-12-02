Apple TV kündigt die dritte Staffel von „Shrinking“ für Ende Januan 2026 an

Harrison Ford ist einer der größten Schauspieler, die Hollywood jemals hervorbrachte. Dabei brilliert der Schauspieler nicht nur in Filmen, bei Apple TV überzeugt er auch in einer Serienrolle auf ganzer Linie. Die Rede ist von „Shrinking“. Fans der Serie dürfen sich demnächst auf neuen Nachschub freuen.

Dritte Staffel angekündigt

Die Serie lebt insbesondere von der Chemie zwischen Harrison Ford und seinem Partner Jason Segel, die zusammen die beiden Hauptrollen spielen. „Shrinking“ folgt einem trauernden Therapeuten (gespielt von Segel), der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und ertauert, dass er große, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vornehmt … einschließlich seines eigenen. Nun wurde die dritte Staffel angekündigt, inklusive zahlreicher neuer Gaststars. Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders sowie die Neuzugänge Jeff Daniels und den mehrfachen Preisträger und Aktivisten Michael J. Fox werden zu sehen sein.

Erscheint Ende Januar 2026

Apple TV hält sich bezüglich des Plots noch etwas zurück, doch man verriet schon den Starttermin. Die erste Folge wird auf Apple TV am 28. Januar 2026 erscheinen. Die restlichen Episoden der dritten Staffel, die insgesamt 11 Folgen umfasst, erscheinen dann im bekannten wöchentlichen Turnus. Demzufolge wird das Staffelfinale am 08. April 2026 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.