Apple TV+ geht bei Golden Globe-Verleihung leer aus

Apple konnte bei der Verleihung der Golden Globes mit seinen Produktionen bis jetzt nicht punkten. Nominiert war gleich mehrfach die Serie „The Morning Show“, eine Auszeichnung erhielt sie jedoch nicht. Die Golden Globes gelten als guter Gradmesser für die Oscar-Verleihung.

Das hat nicht geklappt: Apple TV+ hat sich bei den Golden Globes keine Auszeichnung holen können. Nominierungen hatte es im Vorfeld vor allem für „The Morning Show“ gegeben. Die Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gilt als Aushängeschild für Apples Streamingdienst und im Vorfeld war „The Morning Show“ gleich mehrfach für einen Golden Globe nominiert worden. Eine Nominierung erhielt sie etwa in der Kategorie Bestes Drama. Die beiden Hauptdarstellerinnen waren zudem als Beste Schauspielerinnen in einer Drama-Serie nominiert. In beiden Fällen wurde es nichts mit einer Preisverleihung.

Weitere Preisverleihungen finden nun noch am 19. Januar statt. Die Golden Globes gelten stets als eine gewisse Orientierung dafür, ob eine Produktion Potenzial für die spätere Oscar-Verleihung hat, im vorliegenden Fall sieht es wohl eher nicht danach aus. Tim Cook gratulierte den Gewinnern der Golden Globe-Verleihungen umgehend auf Twitter.

Congratulations to all of tonight’s @GoldenGlobes winners and nominees. It’s an honor to be in the company of so many amazing storytellers. Our thanks go out to everyone who brings these remarkable stories to life.

— Tim Cook (@tim_cook) January 6, 2020