Apple TV+: Erstes spanisches Original angekündigt

In den letzten Wochen und Monaten hat apple die Schlagzahl für Apple TV+ noch einmal dramatisch erhöht und zusätzliche Summen investiert. Alleine der Deal für das Freitagsspiel der MLB lässt sich der iPhone-Konzern einiges kosten. Nach den Sportfans adressiert Apple nun die nächste Kundengruppe.

Apple gibt rein spanischsprachige Serie in Auftrag

Die zehnteilige Medizindrama-Serie „Midnight Family“ wird aktuell in Mexiko-City gedreht und markiert die erste rein spanischsprachige Serie auf Apple TV+. Der Inhalt der Serie handelt von Marigaby Tamayo, „einer ehrgeizigen und begabten Medizinstudentin“, gespielt von Renata Vaca. Weitere Rollen werden von Joaquin Cosio, Diego Calva und Sergio Bautista übernommen. Die offizielle Beschreibung der Serie von Apple (via Pressmitteilung) lautet wie folgt:

„Marigaby Tamayo verbringt ihre Nächte damit, Leben in einem weitläufigen, kontrastreichen und faszinierenden Mexiko-Stadt an Bord des privaten Krankenwagens ihrer Familie zu retten. Zusammen mit ihrem Vater Ramon (gespielt von Cosio) und ihren Geschwistern Marcus (gespielt von Calva) und Julito (gespielt von Bautista) dient Marigaby einer Millionenbevölkerung, indem sie extreme medizinische Notfälle angeht, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen“.

Spanisch ist eine Weltsprache

Die Gruppe der Hispanics gilt alleine in den USA als größte Minderheitsgruppierung, doch wusstet ihr, dass weltweit über 350 Millionen Menschen Spanisch als Muttersprache sprechen? Damit ist Spanisch nach Englisch die meistgesprochene Sprache der Welt. Hier liegt also enormes Kundenpotenzial, welches Netflix seit geraumer Zeit konsequent nutzt und nun will auch Apple TV+ davon partizipieren. Daher ist ein spanisches Original Produktion hier nur eine Frage der Zeit gewesen, zumal diese Inhalte bei den Streaminganbietern zuletzt für große internationale Erfolge sorgten.

