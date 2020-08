Apple TV+: Drei neue Doku-Reihen diesen Herbst

Apple TV+ erhält in Bälde neue Serien: Bei den drei kommenden Titeln handelt es sich um weitere Dokumentationen, die diesen Herbst in den Katalog des Streamingdienstes aufgenommen werden sollen. Die ersten Neuzugänge starten im Oktober.

Der Katalog von Apple TV+ wächst weiter: Drei neue Serien sollen in den nächsten Monaten auf Apple TV+ an den Start gehen, das hat Apple unlängst angekündigt. Alle drei Neuzugänge sind weitere Fokus.

Die erste neue Produktion ist die Serie „Tiny World,“. Als Sprecher wurde der Schauspieler Paul Rudd verpflichtet. „Tiny World“ soll die Welt aus Sicht der kleinsten Lebewesen zeigen und demonstrieren, wie diese auf der Erde überleben. „Tiny World“ wird am 02. Oktober auf Apple TV+ erscheinen, die Reihe soll aus sechs Folgen bestehen.

Weitere Neuzugänge ab November

Weiter geht es dann im November: Die Reihe „Becoming You,“ nimmt Kinder in den Blick. Gezeigt wird die Entwicklung von Kindern in den ersten 2.000 Tagen nach der Geburt. Es soll erzählt werden, wie Neugeborene sich bewegen und Laufen lernen. In „Becoming You,“ werden die ersten fünf Jahre von Kindern aus Nepal bis Japan gezeigt. Insgesamt sollen 100 Kinder vorgestellt werden. Auch diese Reihe ist in sechs Episoden angelegt.

Schließlich startet kurz vor Weihnachten noch eine dritte Doku-Reihe: „Earth at Night in Color.“ mit neuen Einblicken in die Tierwelt. In insgesamt sechs Episoden werden Bilder aus sechs Kontinenten eingefangen, von der Arktis bis ins afrikanische Grasland. Dabei soll Kameratechnik der neuesten Generation zum Einsatz kommen.

Tom Hiddleston wird als Erzähler auftreten. Start ist am 13. Dezember auf Apple TV+.

