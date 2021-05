Home Apple Apple TV+: „Das Ich, das du nicht siehst“ laut Apple extrem beliebt

Dokumentationen sind von Anfang an ein wichtiger Baustein in Apples Content-Strategie beim Aufbau des Katalogs von Apple TV+ gewesen: Nun ist seit kurzem eine neue Produktion auf dem Streamingdienst von Apple zu sehen: „Das Ich, das du nicht siehst“ ist laut Apple von den Zuschauern sehr gut angenommen worden, das dürfte zu einem nicht unwesentlichen Teil allerdings vor allem auch an der höchst prominenten Besetzung liegen.

Mit dem Thema der neuen Produktion „Das Ich, das du nicht siehst“, hat Apple TV+ abermals eine relativ anspruchsvolle Thematik in den Blick genommen, die nicht unbedingt dazu geeignet scheint, ein Millionenpublikum zu fesseln. Die Dokumentation beschreibt die Auswirkungen mentaler Herausforderungen. Während das Thema mentaler Gesundheit nun vielleicht kein Zuschauermagnet ist, sind es die beiden Persönlichkeiten, die in der neuen Produktion agieren, allerdings sehr wohl: Die neue Dokumentation auf Apple TV+ startet mit Oprah Winfrey und Prinz Harry, beide bekannte Personen des öffentlichen Lebens mit starker medialer Präsenz.

Starker Start des Neuzugangs motiviert Apple zu einem Nachschlag

Seit dem vergangenen Freitag sind die ersten vier Folgen von „Das Ich, das du nicht siehst“ auf Apple Tv+ zu sehen. Die Gastgeber sprechen darin mit anderen Prominenten wie Sportlern oder Musikern über mentalen Stress und Strategien, ihn zu bewältigen. Auch die Gästeliste macht einiges her, unter anderem kommt Lady Gaga zu Wort. Das kommt offenbar an: Apple hat sich nun zum Erfolg dieser Produktion geäußert, das tut das Unternehmen bekanntlich nur, wenn mit einem Neuzugang wirklich gute Presse zu machen ist.

Laut Apple hat „Das Ich, das du nicht siehst“ tatsächlich rund 25% neue Zuschauer seit seinem Start angezogen, was ein bemerkenswerter Erfolg wäre: Apple TV+ bekommt in der Regel vieles, außer neue Zuschauer. Die Produktion soll derzeit der meist gesehene Inhalt auf Apple TV+ sein.

Vor diesem Hintergrund denkt man sich bei Apple offenbar, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg und so startet am heutigen Freitag mit „The Me You Can’t See: A Path Forward“ eine Fortsetzung der Gesprächsreihe mit den beiden prominenten Gastgebern auf Apple Tv+. Die Thematik bleibt unverändert.

