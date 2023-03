Home iCloud / Services Apple TV+ bringt Doku „Monster Factory“ über das Wrestling

Apple TV+ bringt Doku „Monster Factory“ über das Wrestling

Es gibt Sportarten, bei denen man die Begeisterung der Fans aus diversen Gründen nicht nachvollziehen kann. Dazu zählt auch Wrestling, was in den USA trotz gescripteter Kämpfe Massen in die Hallen lockt. Auf Apple TV+ wird es noch im März eine Doku geben, die einen Blick hinter die Kulissen wagt.

„Monster Factory“

Dwayne „The Rock“ Johnson, John Cena und Der Untertaker sind mit Sicherheit die bekanntesten Figuren aus dem Wrestling-Sport. Doch der Weg an die Spitze ist hart, unbarmherzig und mit Tränen gepflastert. Viele hoffnungsvolle Talente bleiben dabei auf der Strecke. Die Dokumentation „Monster Factory“ begleitet eine Schule in New Jersey, in der all die Probleme des Sports in einer einzigen Person vereint gezeigt werden:

Goldy: Der hübsche Junge. Aber was unter diesem geschneißelten, bösen Jungen-Exterieur liegt, ist jemand, der lähmende soziale Angst hat, der Wrestling als eine Möglichkeit nutzt, seine Panikattacken zu kontrollieren. Im Ring wird er jemand anderes, jemand unbesiegbar. Aber wird der Druck, im Rampenlicht zu stehen, letztendlich zu groß sein? Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ab dem 17. März verfügbar

Die Dokumentation umfasst insgesamt sechs Folgen, die von Vox Media Studios und Public Record produziert. Max Heckman, Jeremiah Zagar, Galen Summer, Chad Mumm, Mark W. Olsen und Jeremy Yaches fungieren als ausführende Produzenten. Alle sechs Folgen werden direkt zum Start am 17. März 2023 verfügbar sein.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!