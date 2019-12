Apple TV+: Apple soll mit MGM über neue Inhalte verhandeln

Wie das “Wall Street Journal” berichtet, soll sich Apple mit dem US-Filmstudio MGM Holdings in Gesprächen befinden. Das Unternehmen verfügt über die Rechte an einer Reihe an Filmen und TV-Sendungen wie James Bond, RoboCop und “Die glorreichen Sieben”, die für Apple TV+ interessant sind und das Angebot erweitern könnten.

Verhandlungen mit MGM

Wenn die Verhandlungen mit MGM erfolgreich verlaufen sollten, dann könnten die Kunden von Apple TV+ bald in den Genuss Dutzender Klassiker kommen und bekannte Gesichter sehen. Neben MGM führt Apple auch Gespräche mit PAC-12, die Rechte an College-Sport für mehrere Disziplinen hält und würde den kalifornischen Konzern erstmals in die Lage versetzen, Sportspiele live per Apple TV+ zu übertragen.

Der Bericht des “Wall Street Journal” bezeichnet die Gespräche mit den zwei Unternehmen als vorläufig. Apple wird seine Veröffentlichungen auf Apple TV+ im Jahr 2021 gegenüber 2020 verdoppeln. Nach bisherigen Medienberichten scheint Apple von dem Start seines Videostreamingdienstes begeistert zu sein und zeigt sich auch zufrieden über den Erfolg der strategischen Ausrichtung.

Starke Konkurrenz

Die Konkurrenz ist mit Amazon Video, Netflix und Disney Plus sehr stark, doch Apple TV+ scheint intern offen zu sein für Verträge mit Drittanbietern, wenn die richtigen Bedingungen vereinbart werden können.

In Deutschland kostet Apple TV+ monatlich 4,99 Euro, wofür momentan nur Eigenproduktionen geboten werden, die allerdings eine hohe Qualität haben und bislang gute Bewertungen erhielten. Das überschaubare Angebot an Filmen und Serien wird laufend erweitert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!