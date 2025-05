Home Sonstiges Apple testet erfolgreich: visionOS 3 erlaubt wohl Scrollen ohne Finger



In wenigen Wochen findet Apples Entwicklerkonferenz statt. Auf der WWDC 2025 werden wir Ersteindrücke von iOS 19, macOS 16 und auch visionOS 3 bekommen. Die bereits dritte Version der Vision Pro-Software soll einem Bericht nach mit einer neuen Grundfunktion daherkommen.

Bereits jetzt kann die Brille Augenbewegungen tracken und mittels Fingerbewegungen Aktionen – je nach Blickrichtung – ausführen. Dank visionOS 3 soll etwa das Scrollen bald ganz ohne Finger möglich sein. Einem Bericht von Bloomberg nach baut Apple das Eye-Tracking aktuell aus und testet das Augen-Scrollen wohl erfolgreich. Einer Veröffentlichung in wenigen Monaten steht nichts im Weg.

App-Entwickler müssen aktiv werden

Nähere Details nennt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman nicht. Insider-Informationen nach testet Apple die Funktion aktuell und will sie am 09. Juni auf der WWDC 2025 vorstellen. In einer anschließenden Beta-Phase können Entwickler und Nutzer diese testen. Damit das Feature systemweit und auch in Drittanbieter-Apps genutzt werden kann, müssen deren Entwickler die Funktion implementieren.

Aktuell benötigt man zum Scrollen durch visionOS eine Hand, welche nach dem Blick auf den Scroll-Balken eine Auf- oder Ab-Bewegung ausführt. Ohne Hände könnte das Scrollen etwa durch langen Blick auf den oberen oder unteren Rand eines Fensters gelingen.

VisionOS 3 und die neuen Hauptversionen der anderen Betriebssysteme werden im Herbst 2025 erwartet.

