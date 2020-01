Apple teilt ShotoniPhone-Kurzfilm zum chinesischen neuen Jahr

Der kalifornische Technologiekonzern hat einen neuen #ShotoniPhone-Kurzfilm geteilt und feiert damit das chinesische neue Jahr. Der Film wurde mit dem Titel “Daughter” (Tochter) veröffentlicht.

Was ist in dem Kurzfilm zu sehen?

In dem #ShotoniPhone-Kurzfilm “Daughter” spielt die beliebte chinesische Schauspielerin Zhou Xun die Hauptrolle. Die Regie führte Theodore Melfi und aufgenommen wurde der Film einzig mit einem iPhone 11 Pro.

Der Film erzählt über drei Generationen chinesischer Frauen, die den Jahreswechsel zelebrieren. Apple hat auch ein Video veröffentlicht, welches einen Blick hinter die Kulissen bietet und erzählt, wie die Geschichte von “Daughter” zum Leben erweckt wurde.



Shot on iPhone Wettbewerb

Von Apple wurde kürzlich der zweite jährliche #ShotoniPhone-Wettbewerb gestartet, der die besten Fotos sucht, die im Night Mode aufgenommen wurden. Zur Teilnahme am Wettbewerb sind Besitzer eines iPhone 11 oder iPhone 11 Pro berechtigt, Apfelpage.de berichtete.

Das Apple iPhone 11 wurde schon für spannende Videos eingesetzt, so erschien im Dezember vor Weihnachten der Kurzfilm “Snowbrawl” über eine actionreiche Schneeballschlacht. Vor wenigen Tagen erst veröffentlichte Apple das #ShotoniPhone-Video “Experiment IV: Fire and Ice”, bei dem Feuer und Eis in unterschiedlichen Zuständen zu sehen sind und sehr beeindruckend aussieht.

Wer ein iPhone 11 bzw. IPhone 11 Pro besitzt, der kann damit eindrucksvolle, spannende und lustige Videos aufnehmen.

