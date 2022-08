Home Betriebssystem Apple stoppt Signierung von iOS 15.6

Apple stoppt Signierung von iOS 15.6

Apple hat die Signierung von iOS 15.6 beendet. Damit können Nutzer nicht mehr länger auf diese Version von iOS zurückkehren. Ein Downgrade auf eine frühere Version von iOS ist allerdings ohnehin nur für wenige Nutzer interessant.

Apple hat die Signierung von iOS 15.6 beendet. Dieser Schritt kommt wie üblich etwa eine Woche nach der Veröffentlichung eines Updates. In diesem Fall wurde iOS 15.6.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese jüngste Aktualisierung behebt eine Sicherheitslücke, die bereits aktiv ausgenutzt wird und sollte daher umgehend installiert werden.

iOS 15.6 war am 20. Juli für alle Nutzer veröffentlicht worden und hatte ebenfalls einige Sicherheitsverbesserungen enthalten.

Ein Downgrade ist meist nur für Nutzer eines Jailbreaks interessant

In der Regel werden Downgrades nur von wenigen Nutzern als interessante Möglichkeit angesehen. Dies war früher ein beliebter Weg, einen Jailbreak weiterhin nutzen zu können. Für iOS 15 ist aktuell ein Jailbreak in Entwicklung, allerdings nur für die früheren Versionen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Darüber hinaus nutzen Sicherheitsforscher gern die Möglichkeit, verschiedene iOS-Versionen zu nutzen, um nach möglichen Schwachstellen zu suchen. iOS 16 ist aktuell in der Beta, derzeit ist die siebte Version für die registrierten Tester verfügbar. Die Entwicklung soll weitgehend abgeschlossen sein.

