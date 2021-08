Apple spendet für Opfer von Hurricane Ida in den USA

Apple wird die Opfer des Hurricane Ida in den USA finanziell unterstützen, das erklärte zuletzt Applechef Tim Cook via Twitter. Der Wirbelsturm hatte den US-Bundesstaat Louisiana am Wochenende mit verheerender Wucht getroffen und schwere Verwüstungen angerichtet. Apple spendet regelmäßig für die Opfer von Umweltkatastrophen oder anderen Unglücken.

Apple wird sich daran beteiligen, die Opfer des Hurricane Ida zu unterstützen. Dieser Tropensturm hatte am Wochenende den US-Bundesstaat Louisiana mit über 240 km/h getroffen und für schwere Verwüstungen gesorgt. Nachdem der Sturm auf Land getroffen war, hatte er unter anderem für einen flächendeckenden Stromausfall in der sturmgebeutelten Küstenstadt New Orleans gesorgt, die bereits vor Jahren unter Hurricane Katrina furchtbar gelitten hatte. Ida ist der zweitstärkste Sturm, der den Staat seit den Tagen von Katrina getroffen hat.

Applechef Tim Cook hatte über den Kurznachrichtendienst Twitter wissen lassen, man unterstütze die Opfer des Sturms und fördere Wiederaufbaumaßnahmen.

Our thoughts are with everyone in Hurricane Ida’s path, especially those sheltering in Louisiana, and we’re grateful for the first responders who are helping keep communities safe. Apple will be donating to relief and recovery efforts on the ground.

