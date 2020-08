Apple spendet für den Wiederaufbau der libanesischen Hauptstadt Beirut

Apple wird sich finanziell am Wiederaufbau von Beirut beteiligen. Das Unternehmen wird einen Geldbetrag in nicht genannter Höhe spenden, der dabei helfen soll, die Folgen der Explosionskatastrophe zu überwinden, die vor kurzem weite Teile der Libanesischen Hauptstadt sowie den Hafen zerstört hat.

Apple wird sich abermals finanziell einbringen, um die Folgen einer Katastrophe bewältigen zu helfen. Der Konzern möchte eine Geldspende auf den Weg bringen, die zum Wiederaufbau von Beirut beitragen soll.

Die libanesische Hauptstadt war unlängst von einer schweren Explosion in weiten Teilen verwüstet worden, der für das Land, das kaum eigene Produktion aufweist und die meisten Güter importieren muss, daher so wichtige Hafen wurde schwer beschädigt. Aktuell fließen aus der ganzen Welt Hilfen ins Land, in Form von Ausrüstung, Rettungskräften und medizinischen Versorgungsgütern.

Applechef Tim Cook hat sich nun per Twitter zu der Katastrophe geäußert und Hilfe von Apple angekündigt.

Die Hilfen in nicht genannte Höhe sollen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden, das dürfte kein Zufall sein. Aufgrund tief korrupter und chronisch versagender staatlicher Strukturen würden direkte Finanzhilfen wahrscheinlich nicht viel ausrichten.

Apple hilft häufig bei Katastrophen

Mit dem Geld soll nicht nur kurzfristig geholfen, sondern auch ein nachhaltiger Wiederaufbau angestoßen werden, eine immense Herausforderung. Apple hilft häufig mit Geldspenden im Fall von Naturkatastrophen. So hatte man bereits mit Spenden für australische Feuerwehrleute bei den verheerenden Buschfeuern und in den Anfangstagen der Corona-Pandemie mit Spenden an chinesische Kliniken Engagement gezeigt.

