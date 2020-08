Verwirrend: Nicht ladendes MacBook am Strom ist normal

Das MacBook zeigt unter der neuesten Version von macOS Catalina womöglich an, dass es nicht geladen wird, obwohl der Netzstecker eingesteckt ist. Das ist ein normales Verhalten, wie Apple nun unterstreicht. Es hängt mit dem neuen Energieverwaltungsfeature zusammen, das Apple unlängst eingeführt hat.

Ein MacBook zeigt womöglich an, dass es nicht aufgeladen wird, auch wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Auf diesen Umstand weist Apple jetzt in einem neuen Supportdokument hin, mit dem das Unternehmen auf Anfragen und Unklarheiten reagiert, die in Zusammenhang mit einem neuen Feature aufgetaucht sein dürften.

Die Batterieverwaltung war von Apple mit macOS Catalina 10.15.5 eingeführt worden. Sie ist nach dem Update standardmäßig aktiv und bewirkt eben, dass ein MacBook trotz angeschlossenem Ladegerät zeitweise nicht mehr geladen wird. Auch kann der Ladestand des Akkus vorübergehend sinken. Allerdings, so merkt Apple an, ein nicht ladendes MacBook bei angeschlossenem Netzteil kann auch auf ein defektes oder nicht geeignetes Netzteil zurückzuführen sein.

Neues Feature soll Lebenszeit der Batterie verlängern

Mit dieser neu eingeführten Funktion möchte Apple dazu beitragen, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, indem dieser nicht durchgehend geladen wird, wenn das MacBook lange Zeit am Strom angeschlossen ist. Ein e permanente Aufladung kann die chemische Alterung der Batterie beschleunigen. Die neue Funktion kann in den Systemeinstellungen deaktiviert werden.

