Apple Prime in Planung: iOS 13.5.5 Beta enthält Hinweise auf Bundle-Angebot

Apple arbeitet offenbar weiter an einem Kombi-Angebot aus Apple Music, Apple TV+ und anderen Diensten zu einem Vorzugspreis. Hinweise im Code von iOS 13.5.5 deuten nun konkretere Pläne zur Umsetzung an, es könnte allerdings noch lange dauern, bis diese tatsächlich zur Ausführung gelangen.

Apple realisiert möglicherweise tatsächlich eine Art Apple Prime-Angebot, in dem verschiedene kostenpflichtige Dienste des Unternehmens zusammengeführt und zu einem reduzierten Preis im Abo angeboten werden. Im Code der jüngsten Beta von iOS 13.5.5 fanden sich nun erstmals Hinweise auf eine Umsetzung dieses Plans. So fand 9to5Mac interne Dateien in der aktuellen Beta, in denen ein “bundle offer” und ein “bundle subscription” erwähnt werden.

Kombiniert werden könnten etwa Apple Music, Apple TV+ oder in den USA auch Apple News+, auch eine inkludierte Erweiterung des iCloud-Speicherplans wäre denkbar.

Umsetzung vorbereitet, könnte aber noch dauern

Unklar ist indes, wann dieser Plan tatsächlich zur Ausführung gelangt, denn der Zeitplan hängt nicht nur von Apple ab. Das Unternehmen muss auch seine Content-Partner für den Plan gewinnen, genau hier geht es dem Vernehmen nach aber nur langsam voran. So stehen gerade die großen Musik-Labels einem Bundle, in dem Apple Music mit eingeschlossen ist, ausnehmend skeptisch gegenüber, da auf diese Weise der Preis für gestreamte Musik gesenkt werden würde. Apple auf der anderen Seite könnte so seinen neuen Streamingdienst Apple TV+ für eine größere Kundengruppe attraktiv machen.

Eine Einigung könnte durchaus noch Monate auf sich warten lassen, denkbar wäre eine Präsentation eines ersten Bundle-Angebots im September.

