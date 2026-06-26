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26. Juni 2026

Fabian Schwarzenbach

Massive Preiserhöhung | Siri AI überzeugt | John Ternus Pläne – Apfelplausch #450

Roman und Lukas trotzen der Hitze. Die beiden sprechen über Apples massive Preiserhöhung und deren Auswirkungen auf das iPhone und die Börse. Siri AI hält viele Versprechen, das iPhone Ultra startet bald in die Massenproduktion und John Ternus könnte dem Design-Team mehr Macht geben. Viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro: Roman und Lukas trotzen der Hitze
  • 03:50: Hörerpost: Nachtrag zum DMA
  • 10:35: Apple erhöht Preise: Auswirkungen auf das iPhone und die Börse
  • 19:59: Siri AI: Hält Apple die Moral hoch?
  • 32:54: iPhone Ultra: Die Massenproduktion steht bevor
  • 34:46: John Ternus: Apples Design soll mutiger werden!
  • 46:08: Bob Iger: Apple und Disney haben über Fusion gesprochen

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