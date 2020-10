Apple Podcasts ab heute auch in Deutschland auf Echo und Fire TV verfügbar

Apple Podcasts sind ab heute auch in Deutschland auf dem Echo und dem Fire TV von Amazon verfügbar. Die Geräte spielten zwar schon vorher Podcasts aus verschiedenen Quellen, wer aber gern seine Wiedergabe mit seiner Apple Podcasts-Mediathek synchronisieren möchte, kann das nun auch am Echo tun.

Apples Podcasts sind heute auch in Deutschland auf dem Echo und dem Fire TV von Amazon eingetroffen. In den USA erfolgte die Integration bereits im letzten Dezember, aber wie so oft dauerte es eine ganze Weile, bis die Funktion es auch zu uns geschafft hat.

Der Nutzer kann nun Alexa bitten, beliebige Podcasts über Apple Podcasts abzuspielen. Zuvor hatte der Echo und Fire TV zwar auch schon Podcasts wiedergegeben, diese kamen dann aber von TuneIn oder zuletzt auch von Amazons eigenem Podcast-Katalog, den das Unternehmen seit kurzem betreibt.

Apple Podcasts auch als Standard-Podcastquelle einstellen

Um Apple Podcasts auf den eigenen Echo- und Fire TV-Geräten zu aktivieren, müsst ihr in der Alexa-App in den Einstellungen den Bereich „Musik und Podcasts“ aufrufen. Der Apple Podcasts-Skill lässt sich mit einem einfachen Klick aktivieren.

Soll auch eure personalisierte Wiedergabe und Mediathek auf den eigenen Geräten verfügbar gemacht werden, ist noch eine Verknüpfung mit eurer Apple-ID und die Freigabe zum Zugriff auf eure Podcasts nötig. Anschließend werden Podcast-Episoden, die auf anderen Apple-Geräten bereits begonnen wurden, nahtlos auf dem Echo oder Fire TV fortgesetzt.

Nach Einrichtung der Verknüpfung könnt ihr Apple Podcasts auf Wunsch auch als Standard-Dienst für Podcasts festlegen oder dies später nachholen. Alternativ müsst ihr die Wiedergabe über Apple Podcasts explizit in den Alexa-Befehl einschließen.

