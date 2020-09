„Apple One“ ist da: 3 Versionen und das ist dabei

Auf der Keynote hat Apple gerade „Apple One“ präsentiert, einen Abodienst für die meisten seiner Abodienste unter einem Hut. Hier alles Wissenswerte!

Was ist grundsätzlich in Apple One enthalten?

Apple One ist ein Bundle-Abo für Apples verschiedene Dienste:

iCloud Speicherplatz (verfügbar in 50GB und 200GB, je nach Plan)

Apple TV+

Apple Music

Apple News+

Apple Arcade

Apple Fitness+ (heute neu präsentiert)

Welche Versionen von Apple One gibt es?

Apple One Individual für 14,95 Dollar/Monat: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud Speicher

für 14,95 Dollar/Monat: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud Speicher Apple One Family für 19,95 Dollar/Monat: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud Speicher für die ganze Familie

für 19,95 Dollar/Monat: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud Speicher für die ganze Familie Apple One Premier für 29,95 Dollar/Monat: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, Apple News+, Apple Fitness+

Dies heißt wahrscheinlich, dass Länder, in denen Apple News+ nicht verfügbar ist, auch keine Möglichkeit bekommen, Fitness+ in Apple One zu erwerben.

Was meint ihr? Ist Apple One spannend für euch?

