Apple nimmt erstmals Spiele aus dem Angebot von Apple Arcade

Jeden Monat berichten wir einmal im AppSalat darüber, welche neuen Spiele zu Apple Arcade kommen. Nun entfernt Apple erstmals einige Titel aus dem Portfolio.

Seit Herbst 2019 fügt Apple in regelmäßigen Abständen Games zu Apple Arcade hinzu. Etwas später begann das Unternehmen dann auch damit, bereits bestehende Hits als Plus-Varianten neu zu vermarkten. Der Vorteil von diesen ist, dass man sie ohne Aufpreis laden und spielen kann. Es gibt dabei auch keine Werbung und keine In-App-Käufe. Beim Inhalt dieser Spiele ändert sich dafür nichts im Vergleich zu den regulären Versionen.

Nun passiert es zum ersten Mal, dass einige Spiele wieder aus dem App Store ausziehen müssen. Welche das genau ist, ist seit Neuestem in einer eigenen Sektion im Arcade-Bereich des App Stores sichtbar. Eine Ankündigung seitens Apple gibt es zu dem Vorgehen nicht.

Apple Arcade: 15 Games demnächst nicht mehr verfügbar

Und zwar heißt die erwähnte Sektion „Nur noch kurze Zeit verfügbar“, man findet sie fast am Ende der Arcade-Seite im App Store. Aktuell sind dort 15 verschiedene Titel gelistet, wobei keiner der großen Namen, wie etwa Oceanhorn, Frogger und Co, in dieser Sammlung mit dabei ist. Grund für diese Vorgehen dürften wohl ausgelaufene Verträge mit den Entwicklern dieser Spiele sein.

Nicht bekannt ist, wie lange „nur noch kurze Zeit“ genau ist, also wann diese Spiele aus dem App Store genau verschwinden. Auch ist noch nicht klar, ob sich die betroffenen Games nach der Deadline noch starten lassen.

