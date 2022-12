Home iCloud / Services Apple News+: Laufen dem Zeitschriften-Abo die Leser davon?

Apple News+: Laufen dem Zeitschriften-Abo die Leser davon?

Die Reichweite von Apple News+ scheint zuletzt rückläufig zu sein. Der Zeitschriftendienst ist nur in den USA verfügbar und hatte schon früher Kritik von Verlagen einstecken müssen. Die nun veröffentlichten Daten sind allerdings nicht leicht einzuordnen.

Apples Abo für Zeitschriften und Zeitungen scheint zuletzt rückläufig zu sein, darauf deuten Daten hin, die von der amerikanischen Alliance of Audited Media erhoben wurden, einem Zusammenschluss von Print-Publikationen. Danach erzielten die Top25-Magazine auf Apple News+ im ersten Halbjahr 2022 eine Reichweite von rund 1,33 Millionen Aufrufen.

Die

Daten sind schwer einzuordnen

Das ist mehr als im ersten Halbjahr des vorangegangenen Jahres, jedoch weniger als im vorangegangenen Halbjahr. Im ersten Halbjahr 2021 kam Apple News+ mit den Top25 auf eine kombinierte Reichweite von 1,255 Millionen Zugriffen. Im zweiten Halbjahr 2021 wurden 1,622 Millionen Nutzer erreicht.

Diese Daten lassen sich nicht sehr gut nutzen, einen generellen Trend der Entwicklung der Leserschaft auf Apple News+ auszumachen, traditionell ist das zweite Halbjahr stets stärker bei den Zugriffen. Auch ist nicht klar, wie verlässlich die erhobenen Daten sind.

Apple News+ stand in den letzten Jahren stets in der Kritik, für Verlage unattraktiv zu sein. Diese fühlten sich von Apple bei der Vermarktung und Entwicklung ihrer Angebote allein gelassen, außerdem müssen sie zwangsweise 50% ihrer Einnahmen als Provision an Apple abführen. Apple News+ kostet zehn Dollar im Monat und wird wohl in absehbarer Zeit nicht in Deutschland eingeführt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!