„Apple Music Voice Plan“ und bunte HomePods vorgestellt: Das müsst ihr wissen

Auf dem Apple Event hat Apple einen Voice Plan für 4,99 Dollar pro Monat vorgestellt. Was der kann, erklären wir hier kompakt.

Die wohl komischste Neuheit von heute hat mit Apple Music zu tun. Für rund 5 Euro sollen sich Interessenten ab sofort einen Voice Plan in 17 Ländern der Welt (darunter Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, England, Italien und weitere Länder in Europa) abonnieren können. Dieser liefert Zugriff auf alle Lieder von Apple Music über die Steuerung per Siri.

Im Grunde kann man nun ab 5 Euro Apple Music abonnieren, wenn man sich dafür nur auf Siri verlassen möchte. Das ist…interessant. Dass Apple damit wohl eher Siri als Apple Music pushen möchte, liegt auf der Hand.

Bunte HomePods

Ebenso heute auf dem Event: Orange, blaue und gelbe HomePods. Sie kosten genauso viel, aber sind nun bunt. Na immerhin. Die Videos auf dem Event implizieren, dass Apple wohl zeigen möchte, dass ihr auch zwei oder vier HomePod minis kaufen könnt.

Der Preis bleibt gleich. Auf den Markt kommen die Dinger im November!

Was meint ihr? Zwei kleine Updates, die spannend sind?

